В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

Для устранения последствий непогоды властям Москвы и ближайшего Подмосковья пришлось обращаться за помощью к военным. Примерно 100 военнослужащих и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов.

По обращению глав Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области, решением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка, - сообщается на сайте Минобороны.

По данным ведомства, от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина.

Сильные снегопады прошли не только в Москве, но и в ближайших к Москве областях. В двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

По сообщению автовладельцев, сегодня в Москве и области огромные пробки. Так молодая пара рассказала "Аргументам недели", что направляясь в воскресенье вечером из Москвы в подмосковную Коломну, почти всю ночь простояли в пробке на Новорязанском шоссе.