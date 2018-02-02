Ученые: умеренные дозы алкоголя могут защитить человека от болезни Альцгеймера

Ученые постоянно изучают влияние алкоголя на здоровье человека. За последние три года несколько групп биологов заявляли, что спиртные напитки в небольшом количестве снижают риск развития инфаркта, диабета и болезни Альцгеймера.

Ученые продолжают спорить. Другие утверждают, что алкоголь губителен для здоровья.

Майкен Недергаард ( из университета Рочестера (США) рассказала об эксперименте на лабораторных мышах. Результат исследования таков: регулярное употребление небольших доз спиртного ускоряло "промывку мозга" и снижало вероятность развития воспалений. Мозг мышей работал ничуть не хуже.

Группа исследователей под руководством Майкен Недергаард определили, что алкоголь влияет на работу так называемой глимфатической системы. Глимфатическая система представляет собой набор из множества каналов внутри мозга, которые временно возникают между его клетками во время сна и помогают спинномозговой жидкости "вымывать" весь белковый мусор из нейронов и удалять его из нервной ткани.

В новейших исследованиях ученые заметили, что нарушения в работе этой системы "промывки мозга" могут приводить к массовой гибели нейронов и развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона и целого ряда других нейродегенеративных заболеваний. Связь между умеренным употреблением алкоголя и пониженной вероятностью развития болезни Альцгеймера навела ученых на мысль, что спиртное может воздействовать на эти каналы.

А регулярное употребление больших порций алкоголя вызывает воспаления в мозге и мешает нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток мозга, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы, сообщает РИА Новости. На примере мышей: те, которых поили вином, гораздо хуже запоминали новую информацию и контролировали свои движения, чем непьющие особи.

Недергаард склоняется к тому, что умеренные дозы спиртного могут защищать человека от развития болезни Альцгеймера, деменции.