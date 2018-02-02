МЧС выпустило экстренное предупреждение для Москвы на субботу, 3 февраля. По данным столичного главка МЧС, завтра в Москве и Московской области местами ожидается сильный снегопад и ветер.

Ветер прогнозируется южный. Порывы могут достигать 12–17 м/с.

Спасатели предупреждают, что возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах из-за непогоды возможны снежные заносы, могут возникнуть заторы и аварийные ситуации.

МЧС призывает быть осторожными, автовладельцев строго соблюдать правила дорожного движения. Из-за снегопада возможен "транспортный коллапс".

Синоптики ранее дали прогноз о грядущих морозах. Похолодает с 6 февраля. Предположительно, в течение трех суток по ночам мороз окрепнет до минус 20 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено на территории ЦФО на 4 и 5 февраля. По данным Гидрометцентра России, ожидаются сильные снегопады, дождь и гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с.