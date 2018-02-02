Центральный федеральный округ заметут сильнейшие снегопады

Штормовое предупреждение объявлено на территории ЦФО на 4 и 5 февраля. По данным Гидрометцентра России, ожидаются сильные снегопады, дождь и гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с.

Как отмечают синоптики, изменение погоды связано с приближением южного циклона. В воскресенье, 4 февраля, температура воздуха в регионе составит -3...-10 градусов. Чуть теплее будет на юге - от 0 до 5 градусов. В предстоящий понедельник, 5 февраля, похолодает до -8...-15 градусов, на востоке до -2...-7 градусов, передает НСН с ссылкой на ТАСС.

В предстоящую субботу, 3 февраля по Москве и области также ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: снег, местами сильный, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на дорогах местами снежные заносы, ветер 12-17 метров в секунду, передает «Подмосковье сегодня».