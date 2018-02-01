Девочку лишили грамоты - не сдала 300 рублей на нужды класса

Урок не по школьной программе получила ученица четвертого класса в селе Глинское (Режевской район Псковской области). Перед Новым годом учительница вручала детям грамоты, магнитики и брелки.

Сначала педагог раздавала сувениры. Брелок Оле Наговицыной учительница не дала, объяснив, что ребенок не сдал на нужды класса 300 рублей. Оля - хорошая ученица. За хорошее поведение и успехи в учебе ей положена грамота. Грамоту девочке вручили. Но после награждения учительница начала рассказывать, что в школе не хватает бумаги. И обратилась к девочке, заявив, что хотя она не сдала деньги, грамоту ей распечатали. И пристыдила четвероклашку: "Ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать её за счёт сданных денег другими детьми". Оля даже не подумала, что учительница потребует вернуть грамоту, убрала ее в ранец. Но отобрали.

Для девочки такой новогодний "подарок" стал шоком, - сообщается на сайте "Эха Москвы". Родители Оли говорят, что теперь приходится психологу работать с ребенком.