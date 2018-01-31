Летевший на Кубу российский самолет совершил незапланированную посадку в США

Летевший из России на Кубу самолет компании Azur Air совершил незапланированную посадку в США.

СМИ сообщали о посадке самолета из Москвы в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) из-за перерасхода топлива.

Все подробности авиапроисшествия рассказали российские дипломаты. Как сообщается в Твиттер генконсульства России в Нью-Йорке, самолет совершил аварийную посадку "в международном аэропорту г. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в связи с возникшей неисправностью двигателя".

"На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время пребывают в зоне ожидания аэропорта", - сообщили дипломаты.

Ранее представители Azur Air заявили РБК, что во время полета экипаж обнаружил "повышенный расход топлива» и командир самолета решил посадить его на запасном аэродроме".

Директор по связям с общественностью Анастасия Матюшина рассказала, что из-за строго визового режима США разрешение о переводе пассажиров в терминал ожидалось несколько часов. В итоге авиакомпании удалось достичь договоренностей о переводе пассажиров в терминал, об организации для них питания, также прорабатывается вопрос возможности предоставления гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки.

Воздушное судно осматривают экипаж и технические специалисты аэропорта.

Стала известна причина задымления в среду вечером самолета А310 при посадке в Волгограде. На рейсе "Аэрофлота" SU1183 из Москвы в Волгоград возгорания не было, передает РИА Новости. Причиной задымления стал переносной аккумулятор телефона одного из пассажиров.

По данным авиакомпании, задымление было немедленно ликвидировано бортпроводниками рейса. Но два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы. Другие пассажиры без паники вышли с борта аэробуса по обычным трапам. Команды от экипажа на эвакуацию не было.

Ранее СМИ сообщили о пожаре на борту самолета.