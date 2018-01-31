Вакансия Германа Стерлигова разозлила соцсети

Предприниматель Герман Стерлигов в очередной раз шокировал общественность. Бизнесмен заявил, что ищет двух личных секретарш для работы вахтовым методом. Как можно моложе, непременно без высшего образования, а главное – послушных. Так и написал: «Обязанности – что говорю, то и делать».

Также Стерлигову важно, чтобы девушка была хорошенькой и не пользовалась косметикой. К тексту он прикрепил фотографию бывшей секретарши и пояснил, что это «нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе». Бизнесмен сразу подчеркнул, что у замужних, разведенных и женщин с детьми шансов нет. «На шестом десятке я заметил, что у баб с возрастом настроение портится», – поделился жизненными наблюдениями предприниматель. Позже Стерлигов пояснил, что в 18-20 лет у девушки «наиболее товарный вид».

Соискательницы должны прислать свои фото без ретуши, а также видео со звуком своего голоса. Стерлигов убежден, что «секретаршу выбирать поважнее, чем лошадь».

Взамен бизнесмен готов кормить и одевать девушку, а также выдавать ежемесячно сто тысяч рублей «на мороженое». Сексистская вакансия вызвала огромное негодование в Сети.