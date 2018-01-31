Ученые выявили, где лучше всего лечат рак

Ученые сделали заключение по итогам 14-летних исследований глобального надзора, занимающегося изучением эффективности систем здравоохранения в борьбе с раком. В онкологии шансы пациентов на выживаемость измеряют "пятилетками". Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Именно в течение пятилетних периодов возможно копить, изучать и анализировать необходимую статистику. На ее основании выводится "коэффициент выживаемости", выраженный в проценте пациентов, которые остаются в живых спустя 5 лет после диагностирования рака. Изучались истории болезней более 37 миллионов пациентов .

Международный надзор (Concord-3) опубликовал результаты исследований, проведенных для оценки качества медицинской помощи при лечении онкологических заболеваний,- сообщается на сайте Доктор Питер.

Для большинства видов рака пятилетняя чистая выживаемость остается одной из самых высоких в мире в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а также в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Согласно докладу, в некоторых странах 5-летняя выживаемость увеличилась на 5% при тяжело поддающихся лечению злокачественных опухолях печени, поджелудочной железы и легких.

Лучшие результаты в лечении рака груди показали США и Австралия. В США 5-летняя выживаемость при раке молочной железы составила 90,2%, а в Австралии – 89,5%. В Индии эти показатели достигают 66,1%.

Рак желудочно-кишечного тракта лучше лечат в Юго-Восточной Азии. В Южной Корее 5-летняя выживаемости при раке желудка 68,9%, толстой кишки - 71,8% и прямой кишки - около 70%. В Японии выживаемость от рака пищевода оценили в 36%, на Тайване при раке печени 27,9%.