Ученые назвали продукты, которые в 100 раз ускоряют развитие рака

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали шокирующее заявление об онкологических заболеваниях. Ученые назвали продукты, ускоряющие развитие рака кишечника в 100 раз.

Согласно последней информации, слишком большое содержание холестерина в организме человека способно привести к печальным последствиям.

На портале Science Alert уточняется, что именно холестерин является причиной чрезмерно активного деления стволовых клеток, из-за которого ткани кишечника начинают разрастаться. Это в свою очередь ускоряет возникновение раковых опухолей в толстой кишке. Ученые советуют всем потреблять меньше молочных продуктов и красного мяса, чтобы снизить риск развития смертельного заболевания.