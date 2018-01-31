NASA запустило трансляцию суперлуния

Специалисты NASA запустили трансляцию полного затмения Луны в среду, 31 января, в 13:30 по московскому времени, сообщает портал "Москва 24".



В этот раз в тень Земли войдет суперлуна, диаметр спутника превысит обычный размер на восемь процентов.



Для трансляции задействованы телескопы Исследовательского центра полета Армстронга NASA в Эдвардсе, Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны.



Впервые за 150 лет необычное явление увидят жители Сибири. Также суперлуние можно будет наблюдать из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.



Ранее сообщалось, что в Москве красновато-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00. Однако полюбоваться явлением горожанам помешает снежная преграда.



