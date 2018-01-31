Владимир Бурматов поддержал зоозащитников Челябинска

Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в очередной раз посетил приют для животных в столице Южного Урала. Уже по традиции волонтеры парламентария подарили животным 180 килограммов корма, а сам депутат проверил, как идет обустройство теплы вольеров и кухни.

Напомним, что не так давно Владимир Бурматов уже приезжал в приют для животных «Волчок», и зоозащитники попросили его оказать помощь в строительстве теплых вольеров для ослабленных животных. тогда парламентарий предложил еще и утеплить кухню. Как уточнила руководитель приюта Люция Ахиялтдинова, депутат откликнулся на их просьбу и нашел спонсоров.

Руководитель другого приюта, «Хатико», Екатерина Ковалишина, подчеркнула, что всегда получает от Владимира Бурматова обратную связь, в том числе и по вопросам подготовки проектов законов о защите животных.

- Благодаря Владимиру Бурматову был принят закон об ужесточении ответственности за живодерство, которого мы так долго ждали, сейчас он отстаивает запрет на контактную притравку, блокировку живодерского контента в интернете, - уточнила она. - Это необходимые меры, которые требуются в современном гуманном обществе.

Напомним, что недавно Владимир Бурматов раздал зоозащитным организациям гранты на развитие их деятельности.

- Роль приютов, которые спасают собак и кошек, выхаживают, а затем пристраивают их в добрые руки, очень важна, - отметил он. - Мы стараемся помогать зоозащитникам и всегда обсуждаем с ними наши законодательные инициативы.