Госдума считает, что следует запретить высаживать на мороз безбилетников

В Госдуме считают, что следует запретить высаживать на мороз пассажиров-безбилетников. Данную инициативу сегодня поддержал председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Политик подчеркнул, что нельзя оставлять граждан, не имеющих билета для проезда в транспорте, на холоде, если это угрожает их жизни и здоровью, передает Агентство городских новостей "Москва".

Москвичев заметил, что для подобных изменений не следует готовить специальный законопроект, так как можно прописать этот пункт в нормативных правилах.

Ранее Минтранс предложил установить возможность высадки из транспорта безбилетника, если подобное действие не поставит его жизнь и здоровье в опасное положение.