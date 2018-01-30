Госдума считает, что следует запретить высаживать на мороз безбилетников
30 января 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме считают, что следует запретить высаживать на мороз пассажиров-безбилетников. Данную инициативу сегодня поддержал председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Политик подчеркнул, что нельзя оставлять граждан, не имеющих билета для проезда в транспорте, на холоде, если это угрожает их жизни и здоровью, передает Агентство городских новостей "Москва".
Москвичев заметил, что для подобных изменений не следует готовить специальный законопроект, так как можно прописать этот пункт в нормативных правилах.
Ранее Минтранс предложил установить возможность высадки из транспорта безбилетника, если подобное действие не поставит его жизнь и здоровье в опасное положение.