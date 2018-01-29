Владимир Бурматов стал лучшим лоббистом года

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в прошедшую пятницу, 26 января, получил почетную премию «Лоббист года» на подведении итогов 2017 года в Сибири и на Урале. Награда уже 11-й год вручается лучшим из лучших при поддержке аппарата полпреда президента в УрФО.

Напомним, что из 25 законов, которые предложил Владимир Бурматов в прошлом году, 17 были приняты. Кроме того, парламентарию удалось привлечь 1 миллиард рублей из федерального бюджета в прошлом году, и еще столько же – в этом – на благоустройство Южного Урала. Отметим, что Комитет Госдумы по экологии парламентарий возглавил лишь в конце прошлого года и уже смог достичь поразительных успехов.

Подробнее о том, какие успехи привели к награде Владимира Бурматова, читайте на сайте «Вечерний Челябинск».