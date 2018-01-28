Появилось новое видео катания по тротуару неизвестных по ночной Москве

В сети появилось новое видео гонок мажоров но ночной Москве. Видеозапись, на которой автомобиль выезжает на тротуар одной из улиц мегаполиса, опубликовано на странице majorka_777 в Instagram.

На этой странице ранее появлялось несколько роликов с нарушениями правил дорожного движения. Пользователи соцсетей считают, что этот аккаунт завел кто-то из представителей золотой молодежи.

"Ребята обкатывают тротуары по ночной Москве, пока дорожники отдыхают," - подписано новое видео.