На невыплату зарплаты теперь можно пожаловаться через мобильное приложение

Пользователи мобильного приложения Роструда "Я — инспектор" могут теперь пожаловаться на работодателя, задерживающего выплату зарплаты, сообщил заместитель начальника управления Роструда Виталий Лосев. Государственная дума приняла закон о валютной зарплате для россиян

Теперь в приложении появились темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством".

Помимо этого работники могут со своего телефона отправлять заявления о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.

Обновленное мобильное приложение доступно пользователям для бесплатной установки из магазинов App Store и Google Play.

Председатель СК России Александр Бастрыкин выступает за ужесточение наказания за невыплату зарплаты, однако нужно освобождать неплательщиков от ответственности, когда они гасят задолженность в полном объеме.