На невыплату зарплаты теперь можно пожаловаться через мобильное приложение
26 января 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи мобильного приложения Роструда "Я — инспектор" могут теперь пожаловаться на работодателя, задерживающего выплату зарплаты, сообщил заместитель начальника управления Роструда Виталий Лосев.
Теперь в приложении появились темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством".
Помимо этого работники могут со своего телефона отправлять заявления о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.
Обновленное мобильное приложение доступно пользователям для бесплатной установки из магазинов App Store и Google Play.
Председатель СК России Александр Бастрыкин выступает за ужесточение наказания за невыплату зарплаты, однако нужно освобождать неплательщиков от ответственности, когда они гасят задолженность в полном объеме.