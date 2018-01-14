Глава СКР предлагает ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Председатель СК России Александр Бастрыкин выступает за ужесточение наказания за невыплату зарплаты, однако нужно освобождать неплательщиков от ответственности, когда они гасят задолженность в полном объеме. Россияне стали работать больше, но меньше зарабатывать

По мнению Бастрыкина, санкцию по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы) необходимо увеличить до 4 лет лишения свободы. Освобождать от наказания Бастрыкин предлагает в том случае, если все задолженности по зарплате, стипендиям будут погашены.

Бастрыкин рассказал в интервью "Российской газете", что в 2017 году против глав предприятий, проявивших себя как злостные неплательщики зарплаты, расследовалось 2777 уголовных дел. По его словам, большинство случаев невыплат зарплат приходятся на предприятия обрабатывающей сферы, строительства и добывающие компании.

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. В опросе на данную тему, прошедшем на сайте "Аргументы недели", приняли участие две тысячи человек. Оказалось, что запросы жителей РФ весьма скромны.