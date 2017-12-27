Жители России измерили счастье в деньгах

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. В онлайн-опросе на данную тему, прошедшем на сайте «Аргументы недели», приняли участие почти две тысячи человек.

Большинство респондентов – 81% - заявило, что им хватит ста тысяч рублей в месяц, еще 9% пожелали получать не меньше миллиона. В том, что счастье заключается не в деньгах, уверены только 10% опрошенных.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2018 году реальные зарплаты в стране вырастут не менее чем на 4%. На прибавку к жалованью могут рассчитывать бюджетники, не попавшие под действие майских указов президента, медицинские работники, преподаватели вузов и военнослужащие.