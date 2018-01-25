Сдача ЕГЭ в России может стать добровольной

В четверг, 25 января, в Госдуме предложили сделать сдачу единого госэкзамена добровольной. Данную идею выдвинул сегодня первый зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

Политик подчеркнул, что с 2001 по 2008 год такая система уже существовала в России и демонстрировала положительные результаты. Кроме того, этот режим сдачи ЕГЭ в настоящий момент функционирует в Республике Крым.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на слова Смолина, ключевое преимущество единого государственного экзамена заключается в том, что в московские и петербургские вузы могут попадать выпускники школ из провинции, однако в этом вопросе есть "подводные камни". Основной проблемой является то, что студенты заканчивают лучшие вузы России, а затем уезжают за границу.