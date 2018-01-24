Петербургские бездомные коты поддержали Satisfaction ульяновских курсантов

В интернете появилась видеозапись, на которой питомцы из центра «Республика кошек и котов», расположенного в Петербурге, танцуют под песню Satisfaction. Животные присоединились к стихийному флешмобу Satisfaction Challenge. Пенсионерки из Петербурга поддержали курсантов своей версией Satisfaction

Ролик сопровождают титры, где коты высказывают свою поддержку ульяновским курсантам, призывая всех быть котами в случае возникновения проблем. Они советуют не отчаиваться и не расстраиваться из-за отчисления, ведь их тоже часто отчисляли. "Мы всю жизнь крутим хвостами. И нам это нравится! Всем людям это нравится. Просто прикиньтесь котиками", — написано в обращении под роликом.

Калининградские курсанты повторили танец ульяновских курсантов - будущих летчиков гражданской авиации. Они сняли ролик под Бенни Бенасси Satisfaction и часть видео опубликовали в Instagram.

Прокуратура не нашла нарушений в клипе учащихся Ульяновского института гражданской авиации, однако требует привлечь к ответственности педагогов. Губернатор региона Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов.