Курсанты из Калининграда повторили танец ульяновских курсантов
23 января 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Калининградские курсанты повторили танец ульяновских курсантов - будущих летчиков гражданской авиации. Они сняли ролик под композицию Бенни Бенасси Satisfaction и часть видео опубликовали в Instagram.
Автор ролика предупредил, что "видео получилось коротким, так как Instagram", нужно уложиться в минуту. Автор обещает, если видео наберёт 5000 просмотров, выложить вторую часть.
В сети пошла волна пародий на видеоролик ульяновских курсантов, который был снят осенью прошлого года, а в январе попал в сеть и получил широкий общественный резонанс.
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