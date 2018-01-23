Курсанты из Калининграда повторили танец ульяновских курсантов

Калининградские курсанты повторили танец ульяновских курсантов - будущих летчиков гражданской авиации. Они сняли ролик под композицию Бенни Бенасси Satisfaction и часть видео опубликовали в Instagram.

Автор ролика предупредил, что "видео получилось коротким, так как Instagram", нужно уложиться в минуту. Автор обещает, если видео наберёт 5000 просмотров, выложить вторую часть.

В сети пошла волна пародий на видеоролик ульяновских курсантов, который был снят осенью прошлого года, а в январе попал в сеть и получил широкий общественный резонанс.

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