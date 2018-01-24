В КПРФ прокомментировали предложение РПЦ переименовать острова

На инициативу РПЦ переименовать "коммунистические острова" Северной Земли отреагировали в КПРФ. Заместитель председателя ЦИК партии Юрий Афонин считает, что это было бы неправильно.

По его словам, не стоит ворошить историю, переименовывать улицы, города, острова. Афонин считает, что такой процесс сегодня может негативно сказаться на людях, поскольку названия островов являются родными для многих поколений жителей страны.

"Я думаю, что надо остановиться и начать заниматься тем, что волнует людей: это экономика, социальная сфера. И не отвлекать внимание общественного мнения на второстепенный вопрос", — заключил представитель КПРФ, передает РИА Новости.

Русская православная церковь предлагает переименовать к столетию расстрела царской семьи "коммунистические" острова Северной Земли, которые в советское время острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции, Крупской.