На «Рифее» к саммитам ШОС и БРИКС проведут международные соревнования по конном

Глава Челябинской области Борис Дубровский сформировал задачи по развитию парка отдыха и спорта на базе конно-спортивного комплекса «Рифей» на ‎2018-2020 годы. Здесь появится ФОК с бассейном, множество спортивных сооружений, в том числе стадион, скалодром, скейтпарк, а также прокат инвентаря. Инвесторы хотят построить здесь еще и термальные бассейны.

Кроме того, здесь же возведут комплекс для пятиборья, на котором смогут пройти приуроченные к саммитам ШОС и БРИКС соревнования по конному спорту международного уровня. Как уточнил губернатор, комплексу нужны инвестиции, чтобы он превратился в полноценный парк отдыха и спорта.

- Развитие Челябинска ведется в северо-западном направлении, в ближайшие годы в этом районе появится IKEA и аквапарк, будут реализованы интересные проекты в области недвижимости, - уточнил он. - Необходимо, чтобы парк отвечал всем современным и перспективным требованиям к культурному и массовому отдыху челябинцев.

Отметим, что «Рифей» представляет абсолютно бесплатные площадки для семейного зимнего отдыха уже сегодня. Здесь уже есть лыжня, дорожка для бега, горка, зона для прогулок и кафетерий. Скоро здесь сделают бесплатный вай-фай.