Беляков объяснил, как доказывать фактические брачные отношения

Доказать, что люди живут вместе в течение пяти лет, совершенно не сложно, считает автор поправок к Семейному кодексу сенатор Антон Беляков. Такая практика уже давно существует во многих странах. В РПЦ прокомментировали приравнивание гражданского брака к официальному

"Есть свидетельские показания соседей, друзей, арендодателей. Есть финансовые документы, указывающие на совместное ведение хозяйства, есть видеоматериалы и общие фотографии, есть люди, с которыми пара могла ездить в совместные поездки", - пояснил Беляков газете "Взгляд". Он отметил, что доказательства потребуются только при расставании пары, когда нужно защитить интересы сторон.

В Госдуму внесен законопроект, который может внести поправки в Семейный кодекс РФ. Согласно документу, гражданские отношения, в которых пара прожила более 5 лет, приравняют к официальному браку. Сенатор считает, что институт фактических брачных отношений должен быть защищен и признаваться со стороны государства. "Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили особый договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью", - сообщил ранее парламентарий.