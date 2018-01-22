В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий гражданский брак к официальному

В Госдуму внесен законопроект, который может внести поправки в Семейный кодекс РФ. Согласно документу, гражданские отношения, в которых пара прожила более 5 лет, приравняют к официальному браку.

Как сообщает Министерство труда, в 2016 году россияне заключили самое минимальное количество браков за последние 20 лет. Кроме того, по данным опросов наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи.

«Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", - отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков. Поэтому он и предлагает ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Таковыми отношения будут считаться либо после 5 лет совместного проживания пары, либо после 2 лет при наличии общего ребенка.

Как пишет ТАСС, сенатор считает, что институт фактических брачных отношений должен быть защищен и признаваться со стороны государства. "Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили особый договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью", - сообщил парламентарий.

Кроме того, мужчины и женщины, состоящие в фактических брачных отношениях, должны достигнуть брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.