В РПЦ прокомментировали приравнивание гражданского брака к официальному

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал предложение уравнять в Российской Федерации сожительство с браком. Мизулина о предложении уравнять сожительство с браком: вредительство

Кипшидзе отметил, что проблема кризиса семейных ценностей очень актуальна сейчас, роль семьи в обществе необходимо укреплять, не допускать большое количество разводов, передает RT. По его словам, данное предложение нужно детально изучить.

В Госдуму внесен законопроект, который может внести поправки в Семейный кодекс РФ. Согласно документу, гражданские отношения, в которых пара прожила более 5 лет, приравняют к официальному браку.