Пенсионерки из Петербурга поддержали курсантов своей версией Satisfaction

Пенсионерки из Петербурга решили сделать свой видеоролик под Satisfaction, чтобы поддержать молодых студентов. Зажигательный танец происходит в одной из городских коммуналок. Танец курсантов в трусах и фуражках шокировал руководство летного училища

Петербурженки преклонного возраста залихватски копируют движения попавших в скандал курсантов, органично двигаясь под музыку. «Девчонки, жгите!», «Браво! Отпад!», «Отжигают, как надо! Спасибо за поддержку,» - пишут в комментариях.

Ранее было опубликовано видео танцующих женщин-мам, которые поддержали курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Женщины сделали пародию на клип ульяновских курсантов под Satisfaction.

Телеведущий Иван Ургант вместе со своими коллегами записал видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Прокуратура не нашла нарушений в клипе учащихся Ульяновского института гражданской авиации, однако требует привлечь к ответственности педагогов. Губернатор региона Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов.