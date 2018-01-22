Пенсионерки из Петербурга поддержали курсантов своей версией Satisfaction
22 января 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионерки из Петербурга решили сделать свой видеоролик под Satisfaction, чтобы поддержать молодых студентов. Зажигательный танец происходит в одной из городских коммуналок.
Петербурженки преклонного возраста залихватски копируют движения попавших в скандал курсантов, органично двигаясь под музыку. «Девчонки, жгите!», «Браво! Отпад!», «Отжигают, как надо! Спасибо за поддержку,» - пишут в комментариях.
Ранее было опубликовано видео танцующих женщин-мам, которые поддержали курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Женщины сделали пародию на клип ульяновских курсантов под Satisfaction.
Телеведущий Иван Ургант вместе со своими коллегами записал видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.
Прокуратура не нашла нарушений в клипе учащихся Ульяновского института гражданской авиации, однако требует привлечь к ответственности педагогов. Губернатор региона Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов.