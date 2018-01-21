Ургант записал видео в поддержку курсантов -будущих летчиков

Телеведущй Иван Ургант вместе со своими коллегами записал видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Видеоролик танцующих курсантов получил широкий общественный резонанс.

Видеозапись, как Ургант в белых кальсонах, халате и домашних тапочках, Дмитрий Хрусталёв в трусах и майке и другие актёры в домашней одежде приплясывают под музыку Satisfaction, опубликована в Инстаграм и набирает популярность. За сутки танцующего Урганта просмотрели около миллиона 700 тысяч человек.

Ульяновских курсантов, судьбу которых решит созданная спецкомиссия, поддержали парни из МЧС и мамы.