Ургант записал видео в поддержку курсантов -будущих летчиков
21 января 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущй Иван Ургант вместе со своими коллегами записал видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Видеоролик танцующих курсантов получил широкий общественный резонанс.
Видеозапись, как Ургант в белых кальсонах, халате и домашних тапочках, Дмитрий Хрусталёв в трусах и майке и другие актёры в домашней одежде приплясывают под музыку Satisfaction, опубликована в Инстаграм и набирает популярность. За сутки танцующего Урганта просмотрели около миллиона 700 тысяч человек.
Ульяновских курсантов, судьбу которых решит созданная спецкомиссия, поддержали парни из МЧС и мамы.
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