Мама поделилась гениальным, но жестоким способом отучения ребенка от смартфона

У очень многих родителей практически всех стран мира появилась проблема - как отучить ребенка от смартфона. Малыши сейчас предпочитают смартфоны всем игрушкам. Дети даже годовалого возраста уже понимают, как включить «картинки» и требуют у родителей гаджет.

Жительница Таиланда рассказала, что ее двоих детей невозможно было оторвать от смартфона. Тогда она приняла кардинальное решение - поменяла заставку на экране блокировки, - сообщает РИА Новости. Теперь она предлагает детям мобильный телефон поиграть, но, увидев страшную картинку, малыши отказались от смартфона. Мама уговаривает детей взять гаджет в руки, но они не берут.

Ей удалось убедить младшего поиграть. Но ребенок, увидев заставку, начал плакать и отказался от «игрушки». А старший малыш вообще спрятался.

Женщина поделилась опытом, как отучить детей от смартфона, опубликовав видео на YouTube. Но ее идея понравилась далеко не всем. Кто-то счет пример гениальным. Но некоторые назвали жестоким, отметив, что «пытки начинаются с самого детства».