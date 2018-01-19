Гигантская очередь за святой водой возникла в Санкт-Петербурге

В петербургском районе Купчино у церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца возникла гигантская очередь. Согласно последним данным, люди хотят набрать святой воды и ради этого готовы ждать.

Один из местных жителей Владимир Юдин сообщил, что очередь образовалась еще накануне, а сегодня рано утром желающие обзавестись водой, которая, согласно поверью, обладает целительной силой, вновь пришли к храму. Мужчина рассказал "Росбалту", что не менее 70 процентов граждан, собравшихся у стен церкви, являются пенсионерами.

Напомним, верующие считают, что вся вода в Крещенскую ночь становится святой, однако вода, которая получена в храме с течением времени не теряет своих свойств.