Для студентов и Татьян 25 января некоторые московские катки будут бесплатными
19 января 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Шестнадцать московских катков 25 января будут бесплатными для студентов и посетительниц по имени Татьяна. Соответствующую информацию сегодня предоставили на официальном портале мэра столицы.
Подчеркивается, что акция распространяется, в частности, на Парк Горького, сад "Эрмитаж", Измайловский парк и сад имени Н. Баумана. Для бесплатного прохода на каток учащимся вузов необходимо будет предъявить студенческий билет очной формы обучения, а дамам с именем Татьяна придется показать паспорт.
Кроме того, в московском парке "Сокольники" в честь Дня студента вход на каток под названием "Лед" будет бесплатным абсолютно для всех желающих.