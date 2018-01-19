Для студентов и Татьян 25 января некоторые московские катки будут бесплатными

Шестнадцать московских катков 25 января будут бесплатными для студентов и посетительниц по имени Татьяна. Соответствующую информацию сегодня предоставили на официальном портале мэра столицы.

Подчеркивается, что акция распространяется, в частности, на Парк Горького, сад "Эрмитаж", Измайловский парк и сад имени Н. Баумана. Для бесплатного прохода на каток учащимся вузов необходимо будет предъявить студенческий билет очной формы обучения, а дамам с именем Татьяна придется показать паспорт.

Кроме того, в московском парке "Сокольники" в честь Дня студента вход на каток под названием "Лед" будет бесплатным абсолютно для всех желающих.