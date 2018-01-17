В Москве суд арестовал экс-телохранителя Березовского Соколова на 2 месяца

В Москве Лефортовский суд в среду, 17 января, на два месяца арестовал бывшего главу службы безопасности олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова. В последнее время Соколов работал экспертом в коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность».

Его подозревают в незаконном хранении оружия. В отношении специалиста по безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

О задержании Соколова и еще двоих сотрудников частной фирмы, деятельность которой – безопасность, сообщили источники РБК в ФСБ и в центральном аппарате МВД.