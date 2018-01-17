СМИ сообщили о задержании ФСБ экс-главы службы безопасности Березовского

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во вторник, 16 января, задержали бывшего руководителя службы безопасности российского олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова.

О задержании Соколова и еще двоих сотрудников частной фирмы, деятельность которой – безопасность, сообщили источники РБК в ФСБ и в центральном аппарате МВД.

Соколов работал экспертом коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность». По данным РБК, задержан он и директор Руслан Мильченко. Их подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов и проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Телефон центра временно недоступен, как и мобильный Соколова. Своей задачей, как сообщается на сайте компании, декларирует «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ».

В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)» Соколова проверяют на причастность к инсценировке теракта.

Источники РБК рассказали, что вместе с Соколовым также был задержан бывший руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин, который проходит по той же статье.