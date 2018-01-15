Гамбургер вызывает агрессию нервной системы

Гамбургеры и прочий фаст-фуд способны вызвать агрессию нервной системы. Причем этот эффект продолжает сохраняться довольно даже после перехода на здоровое питание.

Ученые из Германии провели исследование, посадив на так называемую "западную диету" лабораторных мышей. Грызунов в течение месяца кормилиедой, почти не имеющей в своем составе клетчатки содержащей, но содержащей высокий уровень сахара, в общем очень жирной и вредной едой. В результате эксперимента выяснилось, что у мышей иммунная система стала гиперактивной. В организме всех грызунов появились воспалительные процессы, схожие с заражением опасными бактериями.

По словам биологов, иммунная система воспринимает гамбургеры, как врага и начинает усиленно работать, чтобы защитить организм от их влияния. Кроме того, это привело к изменению ДНК в клетках костного мозга, иммунные клетки стали агрессивными и перестали отличать вредные вещества от полезных, пишет vladtime.

Через месяц ученые перевели подопытных мышей на здоровое питание. Однако анализ показал, что здоровый рацион хоть и помог избавиться от воспалительного процесса в организме, но большинство иммунных клеток все же продолжали и дальше уничтожать полезные для организма вещества. По словам биологов, в костном мозге произошло перепрограммирование. Иммунитет запомнил врага и теперь всегда готов к «новой атаке».

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