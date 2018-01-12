В США считают, что российские хакеры готовятся получить доступ к информации WADA

Хакеры из России уже готовятся к Олимпиаде, заявили представители компании из США. В ThreatConnect Inc. считают, что группа хакеров Fancy Bears, созданная в России, с декабря 2017 года начала регистрировать домены, которые создают копии сайтов Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA).

Правоохранительные органы не имеют максимальной информации и не готовы подтвердить, что эти домены созданы со злым умыслом, сообщают американские СМИ со ссылкой на официальный Вашингтон. Однако методы неизвестных хакеров, очень похожи именно на то, что делала группа Fancy Bears. В 2016 году именно эти взломщики сумели получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.