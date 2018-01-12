Китайские ученые уверены, что с помощью брокколи можно побороть рак

С помощью бактерий, содержащихся в брокколи, можно побороть рак, уверен доцент Мэтью Чанга из Китая. При этом, результат практически мгновенный. Команда специалистов во главе с Чанг смогли установить, что особые бактерии, которые в избытке есть в брокколи могут убивать заражённые раком клетки.

Исследователи поили лабораторных мышей соком этого растения. В итоге, все грызуны, которым ранее ввели некоторое количество раковых клеток, стали чувствовать себя гораздо лучше. Сначала удалось остановить распространение раковых клеток у грызунов, а спустя несколько дней больше половины животных выздоровели.

В настоящее время китайские медики пытаются определить дозу, которая нужна для человеческого организма, а также найти добровольцев готовых добровольно пойти на эксперимент, пишет VistaNews.