Почему подешевеют газеты на Южном Урале

Цены на периодику в Челябинской области упадут. Такой вывод был сделан после анализа продаж прошлого года и озвучен сегодня, 12 января, на пресс-конференции медиа-холдинге «Гранада Пресс».

Как уточнил гендиректор региональной Роспечати Константин Федоронин, в этом году будет проведена большая ревизия цен на печатные издания, а также инициированы переговоры с издателями. Программа сокращения цен на периодику в регионе уже запущена.

Он уточнил, что прошлый год был довольно сложным, и издания лишь повышали цену. По мнению экспертов, это привело к падению спроса. Если цены вернуть на прежний уровень или даже уменьшить, читатель вернется. Радует одно — любителей бумажных версий газет и журналов осталось довольно много, так что печатная пресса умирать совершенно не намерена.

С глянцевыми журналами ситуация сложнее — качественная бумага и полиграфия не может стоить дешево. Поэтому несмотря на то, что цены и так старались держать в каких-то рамках, продажи все равно упали. К примеру, общее падение продаж прессы за прошлый год составило порядка 14 процентов.

- Примерно на этот процент, чтобы повысить рентабельность, и была поднята цена, - уточнил Константин Федоронин. - В 70% случаев это не дало положительного эффекта. Сейчас мы считаем, что желательно было бы вернуться к ценообразованию 2016 года.

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