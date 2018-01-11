Сбой в движении поездов произошел на «салатовой» ветке московского метро

Сбой в расписании поездов произошел вечером 11 января на Люблинско-Дмитровской линии. Инцидент произошел на участке линии от станции "Волжская" до станции "Чкаловская" по направлению в центр.

Неисправный поезд парализовал движение на салатовой ветке. Сбой в движении поездов продлился 20 минут.

Москвичей призывали перейти на другие станции или воспользоваться наземными видами общественного транспорта.

Сейчас движение восстановлено, поезда ходят в штатном режиме.

27 декабря на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена также произошел сбой по техническим причинам.