На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой
27 декабря 2017, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 27 декабря, на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена произошел сбой. Интервалы движения поездов по салатовой ветке подземки были увеличены, сообщали очевидцы.
Впоследствии руководство столичного метро сообщило, что данный сбой возник из-за технических причин. Якобы поезд застрял на перегоне между станциями "Дубровка" и "Чкаловская".
Как сообщается теперь на Telegram-канале столичного метрополитена, движение уже введено в график. Пассажиры могут вновь вовремя добираться до пунктов назначения.