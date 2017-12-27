На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой

Утром в среду, 27 декабря, на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена произошел сбой. Интервалы движения поездов по салатовой ветке подземки были увеличены, сообщали очевидцы.

Впоследствии руководство столичного метро сообщило, что данный сбой возник из-за технических причин. Якобы поезд застрял на перегоне между станциями "Дубровка" и "Чкаловская".

Как сообщается теперь на Telegram-канале столичного метрополитена, движение уже введено в график. Пассажиры могут вновь вовремя добираться до пунктов назначения.