Почему Путин все праздники проводит в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств рассказал, что все праздники проводит в России. Он объяснил это просто: "меня никуда не тянет". Владимир Путин рассказал, почему он иногда не соблюдает пост

Путин добавил, что сам Новый год он отметил дома, после поехал в Сибирь. "Там был мороз -33, но мне это нравится", — добавил глава государства.

На замечание, что президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники с семьей на Мальдивах, Владимир Путин ответил, что не знает, где находился Порошенко. "Он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу", - высказался российский президент.

Сегодня Владимир Путин встречается с руководителями отечественных СМИ и информагентств.