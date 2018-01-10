Шойгу заявил, что Минобороны изменит план работы из-за обстановки в мире

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе совещания ведомства в среду сделал важное заявление. По его словам, Минобороны планирует в ближайшее время скорректировать планы своей работы.

Подобные меры будут приняты в связи с изменениями военно-политической обстановки на мировой арене, подчеркнул сегодня Сергей Шойгу. Министр также добавил, что ведомство в новом году намерено продолжать эффективное военное сотрудничество с другими государствами, передает ТАСС.

Глава Минобороны заметил, что необходимо выполнить государственную программу вооружения. Планируется, что в 2018 году различные войска получат больше оружия, средств экипировки и самых современных систем связи и разведки.