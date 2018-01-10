Шойгу заявил, что Минобороны изменит план работы из-за обстановки в мире
10 января 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе совещания ведомства в среду сделал важное заявление. По его словам, Минобороны планирует в ближайшее время скорректировать планы своей работы.
Подобные меры будут приняты в связи с изменениями военно-политической обстановки на мировой арене, подчеркнул сегодня Сергей Шойгу. Министр также добавил, что ведомство в новом году намерено продолжать эффективное военное сотрудничество с другими государствами, передает ТАСС.
Глава Минобороны заметил, что необходимо выполнить государственную программу вооружения. Планируется, что в 2018 году различные войска получат больше оружия, средств экипировки и самых современных систем связи и разведки.