Найден способ похудеть без спорта и изнурительных диет?

Американские ученые выяснили, как можно избавиться от лишних килограммов без физических нагрузок и изнурительных диет. Специалисты разработали препарат, который ускоряет процесс сжигания жира.

Об открытии сотрудников медицинского отделения Техасского университета сообщило издание ScienceDirect. В материале, опубликованном на сайте, говорится о том, что эффективность инновационного препарата была доказана в ходе эксперимента на мышах.

Ранее работающие в Соединенных Штатах ученые заявили, что самым эффективным способом похудения является диета DASH, основанная на ограничении употребления пищи с высоким содержанием соли.

Однако большинство специалистов подчеркивают, что качественные результаты можно получить только правильно питаясь и, все же, занимаясь спортом.