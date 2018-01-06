Компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона (США) SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота" в Twitter.

Проблемы связаны с так называемым "транспортным коллапсом". Напомним, проблемы с перевозками продиктованы в США погодными условиями.

В компании также отметили, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, воздушная гавань уже выдала слоты на выполнения ряда рейсов. "Аэрофлот" пока не может предоставить точную информацию по поводу время вылета.

Пострадавшим клиентам с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета на четвертое, пятое и шестое января разрешили бесплатно ее менять до восьмого января включительно, в том числе на стыковочных рейсах других авиакомпаний, или же из Нью-Йорка.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде режима ЧС в связи с экстремальными погодными условиями. По прогнозам синоптиков, на Восточном побережье США в ближайшие сутки может выпасть до 7,5 см снега.