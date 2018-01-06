Названа причина ДТП с участием бензовоза под Нижним Новгородом

По предварительным данным, ДТП в Нижегородской области, унесшее жизни пяти человек, могло произойти из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

24-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз. Грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. В результате произошедшего погибли на месте водитель и 4 пассажира легкового автомобиля.

Страшная авария произошла в Починсковском районе на 211-м километре федеральной трассы.