В российских поездах и автобусах могут появиться черные списки дебоширов
4 января 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
В российских поездах и автобусах междугороднего и международного сообщения в скором времени могут появиться черные списки дебоширов. Вышеуказанное предложение уже направлено на рассмотрение в Госдуму.
Комитету по транспорту и строительству предстоит принять решение об эффективности и целесообразности данной меры. Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что данное нововведение коснется исключительно тех транспортных средств, где при покупке билета требуется паспорт гражданина, передает RT.