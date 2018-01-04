В российских поездах и автобусах могут появиться черные списки дебоширов

В российских поездах и автобусах междугороднего и международного сообщения в скором времени могут появиться черные списки дебоширов. Вышеуказанное предложение уже направлено на рассмотрение в Госдуму.

Комитету по транспорту и строительству предстоит принять решение об эффективности и целесообразности данной меры. Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что данное нововведение коснется исключительно тех транспортных средств, где при покупке билета требуется паспорт гражданина, передает RT.