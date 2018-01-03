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Ученый-сомнолог рассказал об опасности дневного сна

3 января 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый-сомнолог рассказал об опасности дневного сна
фото: pixabay.com

Ученый-сомнолог считает, что дневной сон может стать "палкой о двух концах". Профессор Калифорнийского университета в Беркли Мэттью Уолкер заявил, что спать днем полезно для мозга и для организма. Но он отметил и негативные моменты дневного сна.

Оказывается, дневной сон не спасает от недосыпа. Как объяснил американский профессор, сон - не банк. "Нельзя накопить задолженность и затем надеяться ее погасить, во сне действует принцип "все или ничего". Нельзя сократить сон в течение недели, а затем попытаться залпом заспаться на выходных", — пояснил специалист, изучающий сон.

По мнению американского профессора, дневной сон может "перебить" ночной сон. Мэттью Уолкер  пояснил, что если заснуть днем более чем 40-50 минут, сонливость сбивается и впоследствии повышается вероятность того, что человеку будет труднее выспаться ночью и вообще заснуть, передает РИА Новости.

Многие люди не досыпают, надеясь отоспаться в последующие ночи. Но, как говорит ученый, потерянные часы не вернуть.
По мнению Уолкера, природа не предусмотрела для человека защитной системы от недостатка сна, наподобие отложения жира для сохранения энергии. Причина этого кроется в том, что человек является единственным животным, которое умышленно отказывается от полноценного сна без всяких причин.

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