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//Общество 13+

Собчак удалила видео своего танца возле храма

2 января 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак удалила видео своего танца возле храма
кадр видео

Телеведущая Ксения Собчак, танцевавшая с двумя мужчинами рядом с храмом и выложившая видеозапись в соцсети, удалила ролик. Собчак, собравшаяся в президенты России, возмутила общественность своим поступком. 

В РПЦ воздержатся от комментирования видеоролика Ксении Собчак у церкви

В РПЦ воздержатся от комментирования видеоролика Ксении Собчак у церкви

 

"И это кандидат в президенты? Больше на клоуна похожа", "Кандидат в президенты возле церкви пляшет с бутылкой… жуть… клоуны… действительно фууу…", - возмутились посмотревшие видео.

Сейчас ролик удален. Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался давать комментарии СМИ по поводу "выходки" Собчак.

В Инстаграм Ксения рассказла, что у нее продолжаются поездки по регионам. "Сегодня я в Казани! Посещаю штаб, принимаю жалобы избирателей...", - рассказала она.

В ЦИК РФ сегодня сообщили, что комиссия получила уведомления о проведении собраний в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов в президенты и от 21 партии. 13 партий уже зарегистрировали своих представителей и открыли избирательные счета.

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