ЦИК получила более 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты РФ

ЦИК РФ получил уведомления о проведении собраний в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов в президенты и от 21 партии. 13 партий уже зарегистрировали своих представителей и открыли избирательные счета.

Последним днем приема документов самовыдвиженцев названо 7 января, а выдвиженцев от политических партий — 12 января. Как напомнила глава ЦИК Элла Памфилова, 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения. О таких мероприятиях надо уведомлять за пять дней.

Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, причем не менее 7,5 тысяч с одного региона.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже зарегистрирован кандидатом. К 31 декабря 2017 года ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов телеведущую Ксению Собчак, сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского, кандидата от Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, главу ЛДПР Владимира Жириновского и председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Выборы президента России пройдут 18 марта.