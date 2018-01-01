Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год. Прогноз опубликован на сайте Московского планетария. Ближайшее астрономическое событие - Суперлуние. Гигантская луна взойдет на небе в ночь на 2 января. И следом - самое большое Солнце.

3 января наша планета окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит землянам наблюдать самый большой диск Солнца в году. А в ночь на 4 января ожидается первый новогодний звездопад. Как уточнили астрономы, в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час. Москвичи смогут увидеть Суперлуние, большое Солнце звездопад, если над столицей рассеется туман.

7 января с 4 утра и до восхода Солнца можно будет наблюдать близкое соединение Юпитера и Марса. 15 января Луна будет находиться на самом далеком от Земли расстоянии в 2018 году.

Январь закончится небесным представлением полного затмения Луны, которое произойдет 31 января и будет видно в центре и на востоке России.

Главной астрономической датой 2018 года австрономы отмечают 27 июля. В этот день произойдут сразу три редких астрономических события:

Великое противостояние Марса. Его астрономы ждали 15 лет. В этот день Марс подойдет к Земле на расстояние 57,5 млн км.

Полное затмение Луны, видимое в центре и на юге России. В Москве Луна (с красноватым боком) появится над горизонтом после 21:00 мск уже выходя из полной фазы затмения.

Апогей – Минилуние 2018. Это будет не просто затмение Луны, а полное затмение в Минилуние года. 27 июля в 08:45 мск Луна окажется в самой далекой точке от Земли, в апогее, а через 15 часов войдет в фазу полнолуния. Такое совпадение полнолуния и апогея астрономы называют Минилунием.

Всего в 2018 году ожидается пять затмений: два полных затмения Луны – 31 января и 27 июля и три затмения Солнца – 15 февраля, 13 июля и 11 августа. Все солнечные затмения будут частными. Наблюдать эти частные затмения Солнца будет возможно только в приполярных областях Южного (15.02 и 13.07) и Северного (11.08) полушарий. Оба полных лунных затмения 2018 года будут доступными для российских наблюдателей.