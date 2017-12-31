На западе Украины в своем доме мертвыми обнаружены родители и четверо детей

В городе Ивано-Франковске на западе Украины в своем доме из-за отравления угарным газом погибла целая семья - родители и четверо детей. О гибели местной 38-летней поэтессы, ее 27-летнего мужа и детей, самый младший из которых родился в этом году. Старшей девочке было 17 лет.

Тела погибших нашел знакомый семьи, который зашел к ним в дом в гости. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Причины инцидента выясняются, - пишут украинские СМИ.

Соболезнования родственникам погибших выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Глава города призвал горожан соблюдать правила пожарной безопасности.