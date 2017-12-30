В Орехово-Зуевском районе Подмосковья тысячи автомобилей застряли в пробке

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья тысячи автомобилей, в том числе грузовые фуры, застряли в пробке. Пробка растянулась на трассе М-7 "Волга" примерно на 20 километров.

Согласно данным сервиса "Яндекс-Пробки", движение по Горьковскому шоссе в сторону Покрова (Владимирская область) сильно затруднено.

Гигантский затор в сторону Нижнего Новгорода и городов Владимир и Иваново образовался из-за того, что на этом участке федеральной автодороги на границе Московской и Владимирской областей идет ремонт, автомашины на четырехкилометровом участке могут двигаться только по двум полосам из четырех. И еще произошло одно дорожно-транспортное происшествие.